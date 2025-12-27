Открыт новый путепровод на месте рухнувшего моста в Вязьме

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об открытии нового автомобильного путепровода на месте бывшего Панинского моста, обрушившегося в апреле 2024 года в Вязьме.

"Это важный инфраструктурный объект, соединяющий несколько районов города с промышленным центром, а также наш регион с Калужской областью. Все работы выполнены при поддержке правительства России. (...) Стоимость проектирования и строительства моста составила более 2,7 млрд рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что основная часть средств была выделена из федерального бюджета, что позволило возвести объект в сжатые сроки.

8 апреля 2024 года в Вязьме обрушился Панинский мост. В результате один человек погиб, пятеро пострадали. Были повреждены железнодорожные пути и сети газоснабжения.

Рухнувший мост был построен в 1980 году. Он соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.