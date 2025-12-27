Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ новым постановлением продлевает до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей, сообщила пресс-служба правительства.

Еще одним постановлением правительства до 28 февраля 2026 года включительно продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановлений.

В настоящее время запрет на экспорт бензина из России действует для всех участников рынка до конца текущего года. Кроме того, для непроизводителей введены ограничения на поставки за рубеж дизельного топлива, а также судового топлива и прочих газойлей.

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг заявил, что рынок нефтепродуктов РФ на сегодняшний день сбалансирован, запасы, использованные ранее, восстановлены до уровней выше, чем год назад.

Он отметил, что в период повышенного спроса в августе-сентябре рынок регулировался "в ручном режиме".

"Мы прошли устойчиво период повышенного спроса. Были обеспечены дополнительные объемы производства на тех предприятиях, которые имели свободные мощности. Мы ограничили экспорт бензинов и экспорт дизельного топлива для того, чтобы в первую очередь обеспечить внутренний рынок. Создали условия для того, чтобы, в частности, например, по белорусскому направлению был возможен дополнительный импорт нефтепродуктов из нефти, которые мы поставляем на переработку в Республику Беларусь. Использовали остатки", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на топливном рынке "ситуация абсолютно спокойная".