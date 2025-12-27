Поиск

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ новым постановлением продлевает до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей, сообщила пресс-служба правительства.

Еще одним постановлением правительства до 28 февраля 2026 года включительно продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановлений.

В настоящее время запрет на экспорт бензина из России действует для всех участников рынка до конца текущего года. Кроме того, для непроизводителей введены ограничения на поставки за рубеж дизельного топлива, а также судового топлива и прочих газойлей.

ЭкономикаНовак заявил о сбалансированности рынка нефтепродуктов в РФНовак заявил о сбалансированности рынка нефтепродуктов в РФЧитать подробнее

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг заявил, что рынок нефтепродуктов РФ на сегодняшний день сбалансирован, запасы, использованные ранее, восстановлены до уровней выше, чем год назад.

Он отметил, что в период повышенного спроса в августе-сентябре рынок регулировался "в ручном режиме".

"Мы прошли устойчиво период повышенного спроса. Были обеспечены дополнительные объемы производства на тех предприятиях, которые имели свободные мощности. Мы ограничили экспорт бензинов и экспорт дизельного топлива для того, чтобы в первую очередь обеспечить внутренний рынок. Создали условия для того, чтобы, в частности, например, по белорусскому направлению был возможен дополнительный импорт нефтепродуктов из нефти, которые мы поставляем на переработку в Республику Беларусь. Использовали остатки", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на топливном рынке "ситуация абсолютно спокойная".

Правительство РФ бензин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

 Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });