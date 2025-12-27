Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Запад" сообщили, что в настоящее время в Купянске выполняют задачи в центре города, на Купянском молочно-консервном комбинате, зачищают подвалы и здания.

На видео, распространенном Минобороны РФ, командир роты 1427 мотострелкового полка сообщил, что его подразделение выполняет задачи на улице 1-го Мая, "стоит" на своих позициях.

Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка сообщил о контроле ситуации на Купянском молочно-консервном комбинате. Еще один военнослужащий сообщил, что выполняет задачи в центре города.

Командир роты 1843 мотострелкового полка рассказал о проведении зачистки подвальных помещений: "Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника".

Как заявили в Минобороны РФ, "город Купянск находится под контролем подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".