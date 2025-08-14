Поиск

Модернизация "Северной верфи" позволит к концу 2028 года начать строить суда по новой технологии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Модернизация "Северной верфи" позволит перейти на новую судостроительную технологию к концу 2028 года, это обеспечит гражданский и военно-морской флот судами всех размерных категорий, заявил журналистам генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Пучков.

"Это, по сути дела, строительство новой верфи на месте старой. Значит, это поэтапный процесс. Мы планируем на вновь создаваемых мощностях уже в конце 2028 года начать строить суда принципиально в рамках новой строительной технологии", - сообщил он.

"Мы закладываем перспективу на переход к строительству судов практически всех нужных стране размерений, вплоть до 350-метровых по длине и по 60 метров в ширине. То есть, мы всю ту линейку, которая на сегодняшний день есть и по линии военно-морского флота, и по линии наших гражданских заказчиков, сможем охватить", - сказал гендиректор ОСК.

По его словам, строительство новых мощностей "Северной верфи" по плану начнется во втором квартале следующего года. К 2030 году все работы планируется завершить.

"Работа будет идти поэтапно, таким образом, чтобы не мешать действующему производству", - отметил Пучков.

ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве надводных кораблей и коммерческих судов различного назначения.

