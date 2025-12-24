Поиск

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверит информацию о повышении телеком-операторами тарифов на услуги связи, сообщает ведомство.

"При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - заявили в ФАС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета оповестили абонентов об увеличении тарифов с 2026 года.

Так, сотовый оператор Т2 (входит в ПАО "Ростелеком") 24 декабря предупредил часть абонентов о повышении цен с 750 рублей до 900 рублей, ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") разослал ряду пользователей предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным - 4,5 рубля в сутки, а стоимость некоторых тарифов и услуг обновится, пишет РБК.

По информации издания, виртуальный оператор Т-банка - "Т Мобайл" в СМС-рассылке в конце ноября сообщил, что повысит стоимость услуг связи с 375 рублей до 709 рублей. "Ростелеком" оповестил абонентов домашнего интернета, что с января повысит стоимость на 60 рублей.

Комментарии операторов

В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что с начала года для части тарифных планов домашнего интернета изменится размер абонентской платы - в среднем изменение составит около 60 рублей.

"Индексация необходима, чтобы интернет оставался стабильным, а сервис - комфортным. За последние годы существенно выросли потребление интернета и, в свою очередь, нагрузка на сеть. Чтобы это не приводило к снижению скорости и доступности услуг, "Ростелеком" прокладывает новые ВОЛС, модернизирует оборудование на более мощное и современное. Также существенно выросли затраты оператора в связи с повышением цен поставщиков услуг и других контрагентов. Также в новом году меняется налоговая нагрузка", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

При этом, указали в компании, стоимость мобильной связи "Ростелекома" с 1 января не изменится.

В пресс-службе Т2 сообщили, что некоторые корректировки затронут ряд архивных тарифов, размер пересмотра зависит от конкретного плана. При этом "компания гарантирует, что пересмотр цен для действующих клиентов проводится не чаще одного раза в год". В то же время все открытые для подключения и переходов тарифы T2 остаются неизменными, сказали в компании. "Более того, на них реализована защита от повышения цен: стоимость этих тарифов заморожена до конца 2027 года", - заявили в пресс-службе Т2.

"Т2 не может не учитывать объективные факторы: изменения на рынке и в отрасли заставляют нас иногда пересматривать стоимость сервисов. Растут расходы на содержание сетей - цены на электроэнергию, оборудование и логистику, ставки аренды. Налоговая и регуляторная нагрузка, сохраняющееся санкционное давление, сложность поставок, программы импортозамещения приводят к увеличению операционных и капитальных затрат. Нам нужны ресурсы для модернизации сети, внедрения инноваций, запуска новых продуктов и сохранения высокого качества обслуживания", - объяснили планируемые изменения в пресс-службе Т2.

В "Вымпелкоме" заявили, что оператор актуализирует стоимость услуг в соответствии общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе - размерами инвестиций в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%. "Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%. Цены на текущие предложения, доступные для подключения, не меняются несмотря на изменения налоговой ставки", - сообщили в пресс-службе "Вымпелкома".

