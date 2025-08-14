Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА потушен

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области, возникшее в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает в четверг вечером пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале.

"Пожар на НПЗ в Красноармейском районе полностью ликвидирован. К 19:30 ликвидировано открытое горение, в 20:13 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области сообщал, что в ночь на четверг была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Из-за падения обломков разлились и загорелись нефтепродукты на Волгоградском НПЗ. В результате атаки никто не пострадал.