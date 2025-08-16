Число погибших в результате пожара в Рязанской области увеличилось до девяти человек

Число пострадавших выросло до 120 человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС извлекли из-под завалов на месте пожара на одном из предприятий в Рязанской области тела еще четырех погибших, общее число жертв достигло девяти, а пострадавших - 120 человек, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"Тела еще 4 извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них 9 погибло", - говорится в сообщении.

Новость дополняется