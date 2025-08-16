Правительство РФ направит 0,5 млрд рублей на строительство автодороги в Крыму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в текущем году направит более 500 млн рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу.

"В 2025 году Республикe Крым будет направлено 539,8 млн рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения", - говорится в сообщении.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту, и позволят построить первый 25-километровый участок дороги.

Субсидия будет направлена в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".