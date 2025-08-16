Два человека ранены при детонации дрона ВСУ в Белгороде

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены 4 автомобиля", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Второй мужчина, по данным Гладкова, получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома. Раненого в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

Вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.

Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады четырех многоквартирных домов и социального объекта. Два автомобиля получили повреждения. Повреждено также здание на территории спортивного объекта.