Поиск

Два человека ранены при детонации дрона ВСУ в Белгороде

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены 4 автомобиля", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Второй мужчина, по данным Гладкова, получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома. Раненого в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

Вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.

Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады четырех многоквартирных домов и социального объекта. Два автомобиля получили повреждения. Повреждено также здание на территории спортивного объекта.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

В Рязанской области объявлен траур после пожара на предприятии в Шиловском районе

Путин посетил Чукотку

Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, 130 пострадали

Военная операция на Украине

В течение ночи дежурными средствами ПВО нейтрализованы 29 украинских БПЛА

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Что произошло за день: пятница, 15 августа

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });