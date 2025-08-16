Поиск

Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов, введенные в субботу в аэропортах Владикавказа (Северная Осетия - Алания) и Грозного (Чеченская Республика), сняты.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил в субботу представитель Росавиации в своем-телеграм-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Сообщается, что в период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший во Владикавказ, и один самолет, выполнявший рейс в Грозный.

Владикавказ Грозный Росавиация
