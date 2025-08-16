Ландшафтный пожар произошел в Симферопольском районе Крыма

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сухая растительность загорелась в Симферопольском районе Крыма, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в субботу.

"Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, вблизи села Трудолюбово", - говорится в сообщении.

На месте работают отделения пожарных МЧС, аэромобильная группировка спецотряда главного управления, служба пожаротушения, техника администрации.

Принимаются необходимые действия для ликвидации угрозы распространения огня из-за сухой и жаркой погоды. Предварительная площадь, пройденная огнем, составляет 200 га.

Всего к тушению привлечено 126 человек и 25 единиц техники.