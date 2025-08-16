Четверо пострадавших на пожаре в Рязанской области в крайне тяжелом состоянии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших в результате пожара на предприятии в Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние 4 пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще 7 - в тяжелом состоянии", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести.

Кузнецов сообщил, что 16 пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани.

Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выбора тактики ведения пациентов. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты, добавил помощник министра.

К ликвидации последствий ЧП, по его словам, были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской области, Москвы, специалисты федеральных учреждений.

Оказание помощи пострадавшим держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил Кузнецов.

Как сообщалось, в поселке Лесной Шиловского района в пятницу произошло возгорание в цехе предприятия, в результате которого погибли 11 человек.

Распоряжением губернатора Рязанской области Павла Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В субботу губернатор Рязанской области подписал распоряжение об объявлении 18 августа днем траура в связи с трагедией.