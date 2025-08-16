Лавров обсудил с венгерским коллегой конфликт на Украине в контексте встречи на Аляске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили в телефонном разговоре в субботу украинский конфликт в контексте саммита российского и американского президентов.

"Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США (Владимира Путина и Дональда Трампа - ИФ) на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве уточнили, что разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

"Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога", - добавили на Смоленской площади.