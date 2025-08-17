Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

7 августа движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. После чего к 10:00 мск перед мостом образовалась очередь из более 3,4 тыс. автомобилей.

16 августа в 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 1 тыс. 50 транспортных средств.