Двое детей утонули в Каспийском море в Дагестане

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних утонули в Каспийском море вблизи одного из районов Махачкалы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

"По предварительным данным, 17 августа 2025 года во время купания в море вблизи микрорайона Караман-4 г. Махачкалы утонули двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Организована проверка, следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры региона в свою очередь сообщили, что дети 2008 года рождения пропали во время купания в море. Правоохранительные органы организовали проверку.