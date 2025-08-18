ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля на Крымском мосту, прибывшего в Россию через границу с Грузией, задержан ряд лиц, причастных к провозу взрывчатки.

"Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Впоследствии, по данным спецслужбы, автомобиль должны были передать другому водителю, "который должен был выехать на ней в Республику Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником", его планировалось использовать "в темную".

"Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны", - заявили в ЦОС.

По данным ведомства, в 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использовать автомобили, заряженные большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту. Так, "02.04.2025 года на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки", заявили в ФСБ.

В ходе расследования "задержаны соучастники готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова", сообщили в ЦОС.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, по какой статье не уточняется.