"Росатом" осудил атаки российских атомных объектов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" осуждает все атаки украинских военных мирных атомных объектов России, они несут риски ядерной и радиационной безопасности, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

"Росатом" решительно осуждает эти бессмысленные, безответственные действия украинских военных и считает их абсолютно недопустимыми", - заявили в госкорпорации.

Росатом
