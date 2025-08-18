В Сочи в ДТП с внедорожниками погибли двое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Сочи произошли два ДТП с внедорожниками с туристами.

17 августа во время перевозки группы туристов в Лазаревском районе водитель "УАЗа" превысил скоростной режим и наехал на конструкцию дорожного ограничения, полагает следствие. Погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали еще 6 пассажиров внедорожника, а также водитель.

Во факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч.3 ст.238 УК). По версии следствия, фигурант вместе со знакомыми, личности которых в настоящее время устанавливаются, предоставляли услуги "джиппинга" туристам за плату.

Кроме этого, 17 августа в районе села Красная Воля в Адлерском районе Сочи автомобиль с туристами перевернулся на горной дороге также во время "джиппинга". По факту также возбуждено уголовное дело по статье 238 УК.