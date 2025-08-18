Поиск

В Сочи в ДТП с внедорожниками погибли двое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Сочи произошли два ДТП с внедорожниками с туристами.

17 августа во время перевозки группы туристов в Лазаревском районе водитель "УАЗа" превысил скоростной режим и наехал на конструкцию дорожного ограничения, полагает следствие. Погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали еще 6 пассажиров внедорожника, а также водитель.

Во факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч.3 ст.238 УК). По версии следствия, фигурант вместе со знакомыми, личности которых в настоящее время устанавливаются, предоставляли услуги "джиппинга" туристам за плату.

Кроме этого, 17 августа в районе села Красная Воля в Адлерском районе Сочи автомобиль с туристами перевернулся на горной дороге также во время "джиппинга". По факту также возбуждено уголовное дело по статье 238 УК.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

"Автозавод СПб" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

В Тюмени пассажирский Ан-24 выкатился за взлетную полосу

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области достигло 20 человек

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 14 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6983 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });