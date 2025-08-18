Поиск

РФ за 7 месяцев увеличила экспорт подсолнечного масла в Турцию в 1,6 раза

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года экспортировала в Турцию подсолнечного масла почти на $640 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 17%, до более 560 тыс. тонн.

Центр подчеркивает, что поставки масла в Турцию восстанавливаются и уже приблизились к показателю 7 месяцев 2021 года, который составлял около $645 млн.

За 7 месяцев 2022 года показатель был еще выше - более $925 млн, напоминается в сообщении.

Турция находится на втором месте в списке основных импортеров российского подсолнечного масла. В топ-3 покупателей также входят Иран (1 место) и Индия (3 место).

