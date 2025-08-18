"Автозавод СПб" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) в понедельник возобновило сборку автомобилей под брендом Xcite, приостановленное с 28 июля по 17 августа включительно в связи с ежегодным плановым корпоративным отпуском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.
"Завод вышел из корпоративного отпуска", - сказали в компании.
Активы петербургского автозавода ранее принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки. Сейчас владельцы завода не раскрываются.
"АвтоВАЗ" как производственный партнер петербургского завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск этих машин.
В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ в конце весны того же года. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. В ноябре стартовали продажи второй модели кроссовера под брендом Xcite - X-Cross 8. Пресс-служба "Автозавода СПб" сообщала, что на предприятии в 2024 году было собрано порядка 20 тыс. автомобилей под брендом Xcite.
"АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" в ходе ПМЭФ-2025 заключили соглашение о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургской площадки. Сборку первых автомобилей планируется начать в сентябре этого года.