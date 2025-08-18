Поиск

"Стратеги" Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева моря

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота", - говорится в сообщении ведомства.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - сообщили военные.

Минобороны РФ распространило кадры полёта Ту-95МС и их возвращение на аэродром.

По официальной информации, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолёты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

