Открылся новый корпус Музея Мирового океана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый корпус Музея Мирового океана "Планета Океан" открылся в Калининграде, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Начало работы корпуса приурочено к 180-летию Русского географического общества", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она сообщила, что общая площадь "Планеты Океан" составляет более 10 тысяч квадратных метров. На семи этажах здания расположились шесть лабораторий с современными интерактивными экспонатами, научные детские площадки, зал "Большой Океан", 29 аквариумов и библиотека.

"Открываться корпус будет в три очереди. С сегодняшнего дня для посетителей доступны: Лаборатория Балтики, "Аквариумы", зал "Большой Океан", Лаборатория красоты и Библиотека", - уточнила Любимова.

Кроме того, уже работает образовательный центр "ОКЕАНиЯ", в котором развернулись морские классы и штаб-квартира Калининградского областного отделения Русского географического общества, а также большой лекционный зал.