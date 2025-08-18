Поиск

Открылся новый корпус Музея Мирового океана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый корпус Музея Мирового океана "Планета Океан" открылся в Калининграде, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Начало работы корпуса приурочено к 180-летию Русского географического общества", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она сообщила, что общая площадь "Планеты Океан" составляет более 10 тысяч квадратных метров. На семи этажах здания расположились шесть лабораторий с современными интерактивными экспонатами, научные детские площадки, зал "Большой Океан", 29 аквариумов и библиотека.

"Открываться корпус будет в три очереди. С сегодняшнего дня для посетителей доступны: Лаборатория Балтики, "Аквариумы", зал "Большой Океан", Лаборатория красоты и Библиотека", - уточнила Любимова.

Кроме того, уже работает образовательный центр "ОКЕАНиЯ", в котором развернулись морские классы и штаб-квартира Калининградского областного отделения Русского географического общества, а также большой лекционный зал.

Ольга Любимова Калининград Русское географическое общество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек

РФ начала поставки топинамбура в Китай

РФ начала поставки топинамбура в Китай

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 23 человек

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

В РФ заявили о готовности передать Украине 31 человека в формате взаимной репатриации

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });