Что случилось этой ночью: вторник, 19 августа

Переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС, телефонный разговор с Путиным, пожар на НПЗ в Волгограде после падения обломков БПЛА

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, встреча прошла удачно. После этого он провел переговоры с европейским лидерами, направленные на урегулирование украинского кризиса. В конце переговоров Трамп позвонил Владимиру Путину и "начал подготовку к встрече" президентов РФ и Украины, место встречи предстоит определить. После того, как она состоится, Трамп планирует провести трехсторонние переговоры с президентами России и Украины.

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону около 40 минут. В ходе беседы президенты обсудили идею повысить уровень представителей на прямых российско-украинских переговорах. Они также договорились и далее тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам.

- Вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на двухсторонней встрече, которая может состояться в ближайшие две недели. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Вашингтоне работают над организацией встречи, назвав ее идею "беспрецедентной". По его словам, для достижения мира обе стороны должны пойти на компромиссы.

- В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля одного из корпусов больницы, возгорание также началось на территории местного НПЗ. На месте работают пожарные.

- Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области выросло до 25 человек. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружили тело еще одного погибшего. Пострадали 158 человек.