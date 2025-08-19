Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 19 августа

Переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС, телефонный разговор с Путиным, пожар на НПЗ в Волгограде после падения обломков БПЛА

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, встреча прошла удачно. После этого он провел переговоры с европейским лидерами, направленные на урегулирование украинского кризиса. В конце переговоров Трамп позвонил Владимиру Путину и "начал подготовку к встрече" президентов РФ и Украины, место встречи предстоит определить. После того, как она состоится, Трамп планирует провести трехсторонние переговоры с президентами России и Украины.

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону около 40 минут. В ходе беседы президенты обсудили идею повысить уровень представителей на прямых российско-украинских переговорах. Они также договорились и далее тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам.

- Вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на двухсторонней встрече, которая может состояться в ближайшие две недели. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Вашингтоне работают над организацией встречи, назвав ее идею "беспрецедентной". По его словам, для достижения мира обе стороны должны пойти на компромиссы.

- В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля одного из корпусов больницы, возгорание также началось на территории местного НПЗ. На месте работают пожарные.

- Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области выросло до 25 человек. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружили тело еще одного погибшего. Пострадали 158 человек.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Украина готова за счет Европы приобрести у США вооружений на $100 млрд

В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Президент США намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине в случае его встречи с Путиным и Зеленским

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6989 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });