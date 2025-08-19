Поиск

ЦБ РФ хочет сделать более гибким распределение макропруденциальных лимитов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет ввести пересекающиеся интервалы характеристик кредитов для установления макропруденциальных лимитов (МПЛ), чтобы дестимулирование выдачи наиболее рискованных ссуд не влекло снижение кредитования в целом.

Регулятор разместил на своем сайте проект изменений в указание N6993-У (описывает виды кредитов и займов, в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты).

Изменения предусматривают возможность установления макропруденциальных лимитов на "вложенной" основе. Указанный подход позволит Банку России по-прежнему ограничивать долю наиболее рискованных кредитов, при этом банки и микрофинансовые организации смогут самостоятельно принимать решения о целесообразности увеличения доли менее рисковых кредитов за счет сокращения доли более рискованных ссуд.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России, в настоящее время характеристики кредитов для целей установления МПЛ определяются последовательными интервалами. Например, для характеристики "показатель долговой нагрузки" (ПДН) установлено два интервала: первый - в размере от 50% до 80%, второй - свыше 80%.

"Новый порядок предполагает установление вложенных (или пересекающихся) интервалов. Применительно к ПДН, например, может быть один широкий интервал, в пределах которого находится более узкий интервал, например, ПДН "свыше 50%, в том числе ПДН свыше 80%". Такой подход позволил бы банкам сохранить прежний объем выдач, но выдавать меньше кредитов заемщикам с ПДН более 80%", - заявили в ЦБ.

Кроме того, поправки разрешают банкам при соблюдении ряда условий исключать из расчета МПЛ кредиты, оформленные для погашения долга перед другими банками или МФО. Сейчас такая опция действует в отношении кредитов на рефинансирование ссуд, которые изначально были предоставлены самим банком или МФО. Изменения позволят клиентам с уже высокой долговой нагрузкой рефинансировать кредиты в других банках, если при этом нагрузка на заемщика будет снижаться, пояснили в ЦБ.

ЦБ также конкретизировал критерии, по которым кредиты будут относиться к залоговым или беззалоговым. Уточнения вносятся, чтобы снять вопросы банков по отнесению кредита в ту или иную категорию при наличии разных видов обеспечения или в случае, если предоставляется кредит на рефинансирование нескольких различных кредитов (например, банк предоставляет один необеспеченный потребительский кредит на рефинансирование двух кредитов: необеспеченного потребительского кредита и автокредита), пояснили в ЦБ.

Банк России начал использовать макропруденциальные лимиты с 2023 года для воздействия на структуру необеспеченного потребительского кредитования. В 2025 году регулятор получил полномочия использовать МПЛ в ипотеке и автокредитовании.

МПЛ используются для снижения прямых и косвенных потерь по кредитному портфелю, особенно в стрессовые периоды, и снижения числа заемщиков, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании долга. Лимиты сокращают долю предоставляемых в течение квартала кредитов (займов) с повышенным кредитным риском. Ограничение в выдачах доли рискованных кредитов по мере обновления портфеля в итоге приводит к улучшению структуры кредитного портфеля.

Банк России
