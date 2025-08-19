Пожар на территории НПЗ в Волгограде после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Потушено возгорание на нефтеперерабатывающем заводе на юге Волгограда, возникшее в результате падения обломков украинских беспилотников, передает пресс-служба областной администрации во вторник.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на вторник была отражена массированная атака БПЛА на территорию региона. В результате падения обломков беспилотников возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы и на территории НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет.



