ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке расходных медицинских изделий, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей. Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС во вторник.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса", заявили в пресс-службе.

"Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей", - сказали в пресс-службе.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, отмечается в сообщении.