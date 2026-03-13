Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Водолазы нашли тело второго из трех детей, пропавших в субботу, 7 марта, в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Спасатели и волонтеры продолжают поиски школьников в Звенигороде в круглосуточном режиме.

Работы осложняют большой радиус поиска, вскрытие Москвы-реки и движение льда, подводное течение и низкая температура воды, пояснили в ведомстве.

С родственниками детей работают психологи МЧС России.

Днем 7 марта 2026 года трое детей - 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет - ушли гулять. Позже было установлено, что их видели вблизи Москвы-реки.

Тело одного из мальчиков было обнаружено 11 марта.