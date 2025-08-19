Поток автомобилей по Крымскому мосту вырос в 2025 году более чем на 20%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число автомобилей, въезжающих в Крым по Крымскому мосту, выросло в этом году более чем на 20%, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Пропускная способность моста ограничена, сегодня в сутки мост пропускает около 13 тыс. автомобилей в одну сторону - на въезд, в Крым. При том, что поток транспортных средств по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20% - тех, кто желает заехать на своем автомобиле", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, несмотря на возможность досматривать более 600 автомобилей в час (со стороны Краснодарского края работает 60 досмотровых пунктов, со стороны Крыма - 50), периодически время ожидание в очереди на досмотр превышает шесть часов. Для ожидающих в очереди работают пункты раздачи воды, установлены туалеты, дежурят медики.

Аксенов напомнил, что предпринимаются попытки совершить теракты на мосту. О предотвращении одного из них в понедельник сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Значительные очереди на Крымском мосту в последние дни наблюдались в воскресенье и понедельник, в частности накануне число автомобилей в ожидании досмотра на пике превышало 2,8 тыс. Во вторник очереди на въезд в Крым нет, из Крыма в ожидании находятся 682 автомобиля по данным на 13:00 мск.

По данным на 1 августа в Крыму отдохнули 3,7 млн туристов, что на 14% выше показателей прошлого года. По итогам 2024 года в Крыму побывали 6,06 млн человек, 63% из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту.