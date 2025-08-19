Поиск

Поток автомобилей по Крымскому мосту вырос в 2025 году более чем на 20%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число автомобилей, въезжающих в Крым по Крымскому мосту, выросло в этом году более чем на 20%, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Пропускная способность моста ограничена, сегодня в сутки мост пропускает около 13 тыс. автомобилей в одну сторону - на въезд, в Крым. При том, что поток транспортных средств по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20% - тех, кто желает заехать на своем автомобиле", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, несмотря на возможность досматривать более 600 автомобилей в час (со стороны Краснодарского края работает 60 досмотровых пунктов, со стороны Крыма - 50), периодически время ожидание в очереди на досмотр превышает шесть часов. Для ожидающих в очереди работают пункты раздачи воды, установлены туалеты, дежурят медики.

Аксенов напомнил, что предпринимаются попытки совершить теракты на мосту. О предотвращении одного из них в понедельник сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Значительные очереди на Крымском мосту в последние дни наблюдались в воскресенье и понедельник, в частности накануне число автомобилей в ожидании досмотра на пике превышало 2,8 тыс. Во вторник очереди на въезд в Крым нет, из Крыма в ожидании находятся 682 автомобиля по данным на 13:00 мск.

По данным на 1 августа в Крыму отдохнули 3,7 млн туристов, что на 14% выше показателей прошлого года. По итогам 2024 года в Крыму побывали 6,06 млн человек, 63% из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Крымский мост Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19

Два сотрудника АЗС ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Военная операция на Украине

Военные РФ ночью нанесли удар по заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии мигранта, готовившего поджог ж/д состава

Пожар на территории НПЗ в Волгограде после атаки БПЛА ликвидирован

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });