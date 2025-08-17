Поиск

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Он также сказал, что Штаты могут принять новые санкции в случае отсутствия соглашения по Украине

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Марко Рубио (справа) и Дональд Трамп
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - США оставят в силе нынешние санкции против РФ и могут ввести новые, если сторонам не удастся договориться о решении украинского кризиса, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио.

В миреПрезидент США сообщил, что пока не планирует вводить санкции против РФПрезидент США сообщил, что пока не планирует вводить санкции против РФЧитать подробнее

"Если мы не достигнем соглашения, то будут последствия (...), последствия в виде продолжающих действовать санкций и потенциальных новых санкций", - сказал он в интервью NBC.

"Мы не отменили ни одну из санкций", - отметил госсекретарь.

Однако, по его словам, необходимо воспользоваться любой имеющейся возможностью для урегулирования кризиса на Украине.

"И это не наша война", - напомнил Рубио о позиции президента США Дональда Трампа в отношении украинского кризиса.

Накануне Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, так как его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошла успешно.

Россия США Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп назвал отличными переговоры с Путиным на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о скором начале новой фазы операции в Газе

Макрон примет участие во встрече Трампа с Зеленским

Макрон примет участие во встрече Трампа с Зеленским

Президент Сирии призвал обеспечить единство страны без применения насилия

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

Часть развернутых в Вашингтоне бойцов Нацгвардии будет вооружена для выполнения задач

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });