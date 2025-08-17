Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Он также сказал, что Штаты могут принять новые санкции в случае отсутствия соглашения по Украине

Марко Рубио (справа) и Дональд Трамп Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - США оставят в силе нынешние санкции против РФ и могут ввести новые, если сторонам не удастся договориться о решении украинского кризиса, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио.

"Если мы не достигнем соглашения, то будут последствия (...), последствия в виде продолжающих действовать санкций и потенциальных новых санкций", - сказал он в интервью NBC.

"Мы не отменили ни одну из санкций", - отметил госсекретарь.

Однако, по его словам, необходимо воспользоваться любой имеющейся возможностью для урегулирования кризиса на Украине.

"И это не наша война", - напомнил Рубио о позиции президента США Дональда Трампа в отношении украинского кризиса.

Накануне Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, так как его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошла успешно.