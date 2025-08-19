Поиск

Макрон вновь заявил о необходимости санкционного давления на РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Объединенные усилия Запада ради прочного мира на Украине и безопасности Европы должны поддерживаться санкционным давлением на Россию, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Для нас также очевидно, что давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока этот мир не будет достигнут", - написал Макрон во вторник в сети X по итогам встречи в Вашингтоне ряда европейских лидеров, глав НАТО и Еврокомиссии с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"В Вашингтоне вместе с президентом Зеленским и нашими партнёрами мы вновь заявили президенту Трампу о нашей готовности продолжать объединять усилия ради прочного и долговременного мира, который защитит интересы Украины и безопасность европейцев", - отметил французский президент.

Телеканал BFMTV также сообщает, что ранее, после встречи в Белом доме, Макрон заявил журналистам: "Если этот процесс (по урегулированию на Украине - ИФ) будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придётся ужесточить и, в любом случае, занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону".

