Минпромторг РФ ждёт замедления роста торговли с КНР в среднесрочной перспективе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Взаимная торговля России и Китая с начала текущего года на фоне санкционного давления и рыночной конъюнктуры на различных товарных рынках показала определенное снижение, в среднесрочной перспективе стоит ожидать более умеренных темпов роста двустороннего товарооборота по сравнению с предыдущими годами, заявил глава курирующего несырьевой неэнергетический экспорт министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"В текущем году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле. Причины для такой динамики, конечно, разноплановые: это и негативное влияние санкционного и иных форм экономического давления извне на наши страны, и волатильность на отдельных товарных рынках. Мы отмечаем и постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе нам следует ожидать более умеренных, чем прежде, темпов роста взаимной торговли, с последовательным увеличением доли высокотехнологичной и инновационной продукции", - сказал он в ходе выступления на международном форуме "Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".

Министр напомнил, что по итогам 2024 года был достигнут рекордный объем товарооборота России и Китая - почти $245 млрд (рост на 2%).

"Считаю, что в долгосрочной перспективе наиболее успешны будут те инициативы, которые предполагают вложения в совместные производства, технологический трансфер, внедрение передовых технологий. А для крупных инвесторов в российскую экономику стратегически верным решением является заключение специального инвестиционного контракта (СПИК, предполагает предоставление льгот в обмен на инвестиционные обязательства - ИФ)", - добавил Алиханов.

В рамках межправкомиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству создан перечень значимых российско-китайских проектов, который на текущий момент включает 63 инициативы в металлургии, химической, радиоэлектронной, автомобильной и фармацевтической промышленности на общую сумму более $130 млрд, напомнил он.

Промышленное сотрудничество также ведется в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств и отраслевых подкомиссий. Очередное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности состоится на следующей неделе в Пекине, сообщил Алиханов.

