"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Сотрудник отдела политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Мария Хорольская проанализировала переговоры в Белом доме

Фото: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины и рядом глав правительств европейских стран продолжают интересовать политологов всех стран. На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал с научным сотрудником отдела политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Марией Хорольской.

"Коалиция желающих" в Вашингтоне!

Корр.: Как бы вы охарактеризовали позицию европейских представителей на встрече в Вашингтоне?

Хорольская: Европейские представители прибыли в Белый дом для поддержки Владимира Зеленского. Можно предположить, что "коалиция желающих" поставила перед собой программы минимум и максимум. Программой минимум было не допустить конфликта между двумя президентами и не дать Дональду Трампу продавить серьезные уступки со стороны Киева. Программа максимум заключалась в том, чтобы убедить американского президента поддержать Украину по вопросам перемирия и гарантий безопасности.

Корр.: Меняется ли позиция европейцев?

Хорольская: Пока мы видим изменения на уровне риторики. Практически исчезли заверения в поддержке Киева столько, сколько потребуется. Европейские лидеры уже не говорят о необходимости нанести России поражение, заставить ее платить за восстановление Украины и вернуться к границам 1991 года. Вместо этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц на прошлой неделе озвучил, что Украина готова к обсуждению территориальных вопросов, а отправной точкой для переговоров должна стать линия соприкосновения. Если в преддверии саммита на Аляске европейские лидеры заявляли, что мирному процессу непременно должно предшествовать прекращение огня, то сейчас большинство европейских лидеров на нем не настаивают.

Правда меня удивили последние новости – очередное появление информации о размещении на территории Украины европейских контингентов. Казалось, что страны-члены ЕС отказались от этого малореалистичного и сложнореализуемого требования.

Что могут европейские страны?

Корр.: Что могут европейцы?

Хорольская: ЕС оказывал и продолжает оказывать влияние на конфликт, однако возможности европейцев изменить его ход серьезно ограничены.

В настоящий момент Европа - главный поставщик военной помощи Украине. При этом у ЕС пока недостаточно мощностей для того, чтобы снабдить Киев объемом вооружений, позволяющим достигнуть перевеса на линии фронта. Отсутствует у "коалиции желающих" и возможность закрыть украинскую потребность в личном составе. Соответственно, надавить на Москву европейцы не могут.

Точно также члены ЕС не могут давить на Киев. Это может звучать странно и даже парадоксально, но страны-доноры действительно не могут требовать от Украины изменения позиции в вопросе конфликта. Подобная ситуация стала следствием переплетения нескольких факторов.

Во-первых, большинство европейских стран с 2022 года выступили с обещаниями безоговорочной поддержки Киева. Это особенно характерно для Германии, где более идеалистические подходы ко внешней политике переплелись с самообвинениями в участии в Минских соглашениях и "политике умиротворения Кремля".

Во-вторых, в ситуации общей нестабильности лидеры крупнейших европейских государств стремятся солидаризироваться друг с другом. Никто не готов, как ранее Франция и Германия, выступать с отличающейся повесткой. Соответственно, любая попытка отказаться от риторики безоговорочной поддержки Украины вызовет критику внутри европейских стран и осуждение членов "коалиции желающих".

Не могут европейцы оказать давление и на Дональда Трампа. Да, отношения США и ЕС с заключением тарифного соглашения и после июньского саммита НАТО стабилизировались. Ощущение, что европейские лидеры методом проб и ошибок нашли нужную манеру разговора с американским лидером. Однако рычагов давления на Трампа в украинском вопросе у них нет, остается надежда только как-то его уговорить.

Соответственно, "коалиция желающих" может оказывать помощь Украине, пока ее президент сам не выскажет желание пойти на переговоры с реалистичной целью, а также поддерживать украинского лидера в процессе переговоров с третьими странами.

Опять к финляндизации?

Корр.: В связи с присутствием на встрече президента Финляндии можно считать, что Европа предлагает вариант окончания конфликта по типу СССР – Финляндия в 1944 году: Финляндия отказалась от части территории, сохранила суверенитет, но отказалась от шагов во внутренней и внешней политике, угрожающих безопасности СССР.

Хорольская: Мне кажется, что нам - аналитикам - надо иногда не искать сложные стратегии в действиях и словах политиков. Иногда самый простой вариант ближе к реальности. Думаю, что Александра Стубба могли действительно включить в группу из-за хороших отношений с Трампом, а он в свою очередь поделился собственным взглядом на опыт взаимодействия с Россией.

Боюсь, что европейцы пока не уделяли должного внимания финскому опыту. Так, я недавно читала аналитическую записку немецких экспертов, в ней среди возможных примеров для урегулирования называли Корею, ГДР, Израиль, Вьетнам, Косово. Финляндии в списке не было.

Хотя я полагаю, что анализ опыта советско-финских отношений после Второй мировой войны, как бы критично ни относились в Хельсинки к термину "финляндизации", действительно может быть полезен.

Вчера за войну, сегодня – за перемирие!

Корр.: Мерц в последнее время был одним из самых активных сторонников продолжения войны, а на встрече настаивал на заключении перемирия и даже назвал желаемые для этого сроки – до следующей подобной встречи. Чем объясняется это изменение позиции? Попытка понравиться Трампу, или он испытывает сильное давление в своей стране?

Хорольская: Я бы не сказала, что Мерц был активным сторонником войны. Немецкий канцлер скорее хотел стать лидером "коалиции желающих" и главным сторонником Украины. Этим и объясняются его высказывания о военной поддержке Киева. Идущие военные действия не выгодны ФРГ, которая вынуждена тратить бюджетные деньги на беженцев, поддерживать Украину финансами и новым вооружением. Иными словами, Мерц был готов поддержать идею прекращения конфликта, если бы она исходила из Киева и была оформлена в приемлемые для Киева условия.

Требование перемирия – это также поддержка украинской стороны, которой, вероятно, нужна пауза в боевых действиях. Меня удивило, что немецкий канцлер продолжает настаивать на прекращении огня как условии начала мирного процесса. Можно предположить, что подобная принципиальность была вызвана стремлением показать твердость и последовательность собственному избирателю – ведь именно Мерц на пресс-конференции в преддверии встречи на Аляске объявлял об этом требовании. Второй причиной могло стать стремление поддержать Украину в условиях сложности на фронтах, но, что интересно, сам Зеленский уже отказался от этих требований.

Что день грядущий нам готовит?

Корр.: Есть ли у вас представление о том, как будут разворачиваться события дальше?

Хорольская: Предсказать развитие событий на долгий срок не может никто. Будущее зависит от слишком большого количества игроков и их взаимодействия. Очень сдержанный оптимизм вызывает то, что стороны отказались от старых нереалистичных требований и риторики, которая заводила всех в тупик. Кажется, что сейчас есть некоторое окно возможностей, вопрос в том, будет ли оно использовано.

От европейцев в ближайшее время можно ожидать череду новых видеоконференций в рамках "коалиции желающих". Основные проблемы, над которыми будут работать европейские лидеры, – какие можно выработать гарантии безопасности для Киева, как добиться поддержки выработанной концепции Вашингтоном, а также какую оказать поддержку украинскому президенту в преддверии его возможной встречи с российским.

Пункт о гарантиях безопасности является наиболее важным для европейцев. Они хотят не допустить ограничений украинских вооруженных сил и поддержки со стороны западных стран. Второй важной задачей является убедить США стать важнейшим гарантом. Так вчера Мерц подчеркивал готовность Вашингтона дать Киеву гарантии безопасности в координации с европейцами, а Трамп напротив говорил, что этим будут заниматься европейцы при поддержке Штатов.

Корр.: Как, по вашему мнению, что самое главное в этих переговорах?

Хорольская: Для меня самым главным из того, что мы видели, стало открытое обсуждение ранее табуированных для европейцев тем: обязательность-не обязательность прекращения огня, территориальные уступки, компромиссы. Необычно было слышать, как Дональд Трамп публично озвучивал вещи, ранее невозможные среди западных союзников Украины. Мне кажется, что отказ поставить под вопрос собственные тупиковые установки был невыгоден самим европейцам, но никто из лидеров "коалиции желающих" не был готов сказать непопулярные вещи.

Важнее, конечно, то, что происходило за закрытыми дверями. Действительно ли участники саммита серьезно обсудили концепцию гарантий безопасности и понимают ли они, что гарантии нужны обеим сторонам конфликта.