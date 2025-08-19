Поиск

Европейские лидеры положительно оценили встречу с Трампом

Мерц заявил о договоренности о встрече Путина с Зеленским "в течение двух недель"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лидеры европейских стран, принимавшие участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом, положительно оценили итоги состоявшихся дискуссий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он не ожидал, что встреча будет настолько успешной.

"Я не хочу скрывать тот факт, что я не был уверен, что все пойдет именно так, все могло сложиться по-другому. Но мои ожидания не просто оправдались, итоги их превзошли", - сказал он журналистам.

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что встреча продемонстрировала "устойчивый консенсус относительно необходимости продолжения поддержки Украины" среди стран "коалиции желающих".

Он отметил, что Европа и Соединенные Штаты "продолжают укреплять общую позицию".

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции, что необходимо "прочное и действенное мирное соглашение".

Мерц сообщил, что Трамп в ходе состоявшегося после встречи телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "согласился с тем, что в течение следующих двух недель состоится встреча между президентами России и Украины"

Мерц добавил, что место встречи еще должно быть согласовано и сама встреча "должна, как и все встречи, быть хорошо подготовлена, мы сделаем это с президентом Зеленским".

Он отметил, что территориальные вопросы должны обсуждаться на двухсторонней встрече, за которой может состояться трехсторонняя с участием Трампа.

Мерц также обратил внимание на то, что, по его мнению, европейцам и американцам необходимо обсудить, кто участвует в гарантиях безопасности и в какой степени.

"Совершенно очевидно, что участвовать должна вся Европа. Речь идет не только о территории Украины, речь идет о политическом порядке в Европе", - подчеркнул он.

Макрон также сказал, что потребуются гарантии безопасности и миротворческие операции.

