Что произошло за день: вторник, 19 августа

Изменения топливного демпфера, Трамп о путях решения украинского кризиса и альпинистка, застрявшая на горе в Киргизии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ведомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августа. Об этом рассказали источники, знакомые с протоколом совещания по вопросам нефтепродуктообеспечения у вице-премьера Александра Новака.

- Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд: тонна 92-го - дороже 72 тыс. руб., 95-го - 81 тыс. руб.

- Дональд Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы. Он также сообщил, что рассчитывает на гибкость позиции Владимира Зеленского и ожидает нужного подхода и со стороны Владимира Путина.

- Пожар на территории НПЗ в Волгограде после атаки БПЛА ликвидирован.

- Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19.

- В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента. По информации СМИ, парламентарий сообщал, что опасается за свое здоровье в связи с болезнью почек.

- Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку. Женщина седьмые сутки находится на высоте 7,2 тыс. метров с переломом ноги.

- Сыгравший в матче Кубка России экс-баскетболист стал самым высоким футболистом в истории. Павел Подкользин, рост которого 2 метра 26 сантиметров, вышел на поле в составе "Амкала".