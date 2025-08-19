В парламенте Финляндии прерваны политические переговоры после самоубийства депутата

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Финляндии парламентская фракция Национальной коалиционной партии прервала политические переговоры в связи с самоубийством депутата в здании парламента.

"Некоторое время назад мы получили действительно шокирующую новость из парламента о нашем общем рабочем месте. Что один из наших коллег ушел из жизни в здании парламента. Это действительно печальная новость", - сказал на заседании фракции премьер-министр Петтери Орпо.

Орпо почтил минутой молчания память умершего и выразил соболезнования его близким.

По информации СМИ, умер 30-летний депутат от Социал-демократической партии Эмели Пелтонен. В июне он сообщил, что опасается за свое здоровье в связи с болезнью почек. В последние недели весенней сессии Пелтонен не приходил в парламент, а летом он был в отпуске по болезни.