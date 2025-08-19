Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что рассчитывает на гибкость позиции президента Украина Владимира Зеленского для достижения украинского урегулирования.

"Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что он должен делать, и тоже покажет гибкость", - сказал Трамп в эфире Fox News.

При этом, глава Белого дома отметил, что ожидает нужного подхода и со стороны российского президента Владимира Путина.

"Я надеюсь, что президент Путин будет действовать хорошо. А если нет, то будет тяжелая ситуация", - добавил он.