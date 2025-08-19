Причиной отключения электричества в Запорожской области стал удар БПЛА

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение в Запорожской области нарушено в результате удара беспилотника ВСУ по высоковольтному оборудованию, сообщил во вторник губернатор Евгений Балицкий.

"Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что энергетики занимаются восстановлением электроснабжения и переключением потребителей на резервные линии. Работы осложнены тем, что проводятся ночью и под угрозой повторных ударов.

Об отключении электроснабжения Балицкий сообщил ранее во вторник, света нет на территории всей области.