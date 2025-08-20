Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщили в Росавиации.

"Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов" - написал представитель агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале в среду.

"Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в другом сообщении.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.