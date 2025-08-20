Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует небольшой рост в ожидании новых геополитических сообщений, и прежде всего в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2971,31 пункта (+0,19%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Подорожали акции "Полюса" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского находится на этапе проработки. "Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Итак, они находятся в процессе подготовки, и мы собираемся посмотреть, что произойдет", - сказал Трамп в интервью The Mark Levin Show.

"Знаете, у них были сложные отношения (...). И теперь мы посмотрим, как они справятся, и, если потребуется, и, вероятно, так и будет, я поеду и, вероятно, смогу присоединиться к ним", - добавил американский президент.

Президент США выступает за продолжение контактов по украинскому урегулированию, отвергает идею повременить с новыми встречами по этой теме, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во вторник. "Президент Трамп четко дал понять, что он собирается положить конец этой войне. Он не одобряет идею, что необходимо подождать еще один месяц перед продолжением встреч, он выступает за продолжение контактов, чтобы урегулировать конфликт как можно скорее", - сказала Левитт на брифинге.

Также Левитт повторила, что Трамп считает необходимыми прямые российско-украинские контакты для урегулирования конфликта. Однако Левитт не стала уточнять, где может состояться следующая встреча по украинскому урегулированию, но отметила, что есть несколько возможных вариантов, которые сейчас обсуждаются. "Президент Трамп всегда говорил, что, чтобы заключить соглашение, обе стороны должны снизить свои ожидания, невозможно выполнить все условия", - подчеркнула Левитт.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне падения котировок акций технологических компаний, тогда как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе. Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, занимая выжидательную позицию перед ключевым событием текущей недели - ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, который стартует 21 августа.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу. Трейдеры будут ждать от него оценок состояния американской экономики и сигналов относительно готовности Федрезерва возобновить снижение процентной ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 84,9%, по данным FedWatch.

Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

Как показали вышедшие во вторник данные министерства торговли, число домов, строительство которых было начато в США в июле, увеличилось на 5,2% относительно предыдущего месяца и составило максимальные за пять месяцев 1,428 млн в пересчете на годовые темпы. В июне количество новостроек составляло 1,358 млн. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,29 млн.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное снижение (-0,27%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 20 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду также доминируют продавцы. Индексы Китая, Гонконга, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,1-1,8%, и лишь фондовый индикатор Австралии подрастает на 0,3%.

Мировые цены на нефть 20 августа утром не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла всего на 0,12%, до $65,88 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,1%, до $62,41 за баррель.