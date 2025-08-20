Поиск

Россия в июле увеличила поставки свинины в Китай на 29,1%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле этого года экспортировала в Китай продукции свиноводства на $12,4 млн, что на 29,1% больше, чем в июле прошлого года (на $9,6 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с июнем (на $10,3 млн) поставки выросли на 20,4%. При этом в июле РФ стала четвертым поставщиком свинины в КНР, поднявшись с пятого места по итогам июня.

За семь месяцев экспорт составил $48,1 млн.

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле 2024 года, в таможенной статистике первая партия оценена почти в $1 тыс. По итогам 2024 года экспорт составил $53,6 млн.

Основными поставщиками свинины в Китай в январе-июле этого года были Испания (на $384,7 млн) и Бразилия (на $254,3 млн). Затем с большим отрывом идут Нидерланды (на $91,8 млн), Дания (на $77,2 млн). Всего закупки велись в 17 странах.

По данным Национального союза свиноводов, всего в 2024 году в Китай было поставлено 40 тыс. тонн. В этом году российские свиноводы рассчитывают на увеличение экспорта до 80 тыс. тонн. В первом полугодии экспорт оценивается в 43 тыс. тонн.

Право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (группа "Русагро" ) и "Великолукский мясокомбинат". Как прогнозирует глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в этом году право на поставки продукции свиноводства могут получить еще 5-6 российских компаний.

По данным Минсельхоза РФ, экспорт российской свинины в 2024 году увеличился на 42%, до более $610 млн, что стало рекордным показателем.

