Около 40 автомобилей застряли на подтопленной трассе на Колыме

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Участок трассы в районе поворота на Омсукчан в Магаданской области затоплен из-за сильных осадков, заблокированными оказались около 40 машин, на место направили вертолет для эвакуации женщин и детей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы", - говорится в сообщении.

Вертолет вывезет женщин и детей и доставит мужчинам продукты и воду.

Ранее в Магаданской области был объявлен региональный режим ЧС из-за сильных дождей, которые продолжались несколько дней. Закрыто или ограничено движение на нескольких участках дорог, также существует угроза размытия подходов к мостам на 438 км автодороги Палатка - Кулу - Нексикан и 50 км дороги Магадан - Балаганное - Талон.



