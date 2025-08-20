Путин утвердил состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

Президент возглавил набсовет, гендиректора АНО назначит администрация президента

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" является президент России. Это установлено президентским указом "О некоторых вопросах деятельности автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", который опубликован на портале правовой информации.

Состав набсовета АНО "Россия - страна возможностей" утверждает президент, а генеральный директор организации назначается администрацией президента.

Этим же указом утвержден состав наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В него вошли, в частности, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и заместитель руководителя администрации Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Андрей Фурсенко, министры науки и высшего образования Валерий Фальков и просвещения Сергей Кравцов.

Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" был создан в 2019 году. Его возглавил Владимир Путин.