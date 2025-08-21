Поиск

В Воронежской области после атаки БПЛА несколько населенных пунктов остаются без света

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На юге Воронежской области после атаки БПЛА восстанавливают энергоснабжение нескольких населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На объектах энергетики на юге области продолжают работать оперативные службы. Несколько населенных пунктов пока остаются без электричества, ведется постепенное переключение на резервные линии электропитания", - написал он в Telegram.

Губернатор сообщил об отмене угрозы БПЛА для области и напомнил, что за минувшую ночь силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы в регионе обнаружили, уничтожили и подавили семь беспилотников.

Ранее Гусев сообщал, что из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетики и нарушено энергоснабжение, а также было задержано несколько пассажирских поездов. В настоящее время движение на железной дороге восстановлено.

Александр Гусев Воронежская область
