Ракета-носитель "Ангара -1.2" стартовала с Плесецка с военными спутниками

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в четверг выполнен пуск легкой ракеты-носителя "Ангара -1.2" с военными космическими аппаратами, сообщили в Минобороны РФ.

"В четверг, 21 августа, в 12 часов 32 минуты (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.