В России утвержден новый национальный проект по биоэкономике

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил новый нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года.

"До 2030 года мы намерены нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%. Планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, повысить долю отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%. Также вырастет количество предприятий, вовлеченных в подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров по направлению биоэкономики. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства слова первого замглавы кабмина Дениса Мантурова.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Минпромторг ранее отмечал, что нацпроект будет включать в себя 36 направлений. Они разделены на четыре блока: микроорганизмы, культуры клеток и их производные; продукты микробного синтеза; продукты переработки растительного и животного сырья; а также средства производства.

Согласно материалам Минпромторга, на реализацию нацпроекта до 2030 года планируется выделить 20 млрд рублей. Потенциальный объем рынка к 2030 году - свыше 700 млрд рублей.

В октябре министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках форума "Биопром" сообщал, что ведомство прогнозирует рост оборота биоэкономики в РФ более быстрыми темпами, чем это заложено в разработанный правительством РФ национальный проект, который предполагает удвоение оборота к 2036 году до 1 трлн рублей. Он отмечал, что размер рынка биотехнологий в РФ по итогам 2024 года - 440-450 млрд рублей.

