Группа AGR начинает продажи выпускаемых в Калуге кроссоверов Tenet T7

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Первая партия кроссоверов Tenet T7, серийное производство которых по полному циклу стартовало ранее в августе на бывшей производственной площадке Volkswagen в Калуге, отправилась в дилерские центры бренда в РФ, сообщила пресс-служба Tenet.

Бренд Tenet был создан в технологическом партнерстве российского "АГР Холдинга" и китайской компании Defetoo. Предполагается, что основу модельного ряда составят преимущественно автомобили SUV-класса. Для выпуска машин на калужском автозаводе, ранее принадлежавшем немецкому Volkswagen, был подписан соответствующий специнвестконтракт (СПИК).

В AGR заявляли о планах вывести на российский рынок в 2025 году четыре модели среднего ценового сегмента. Старт выпуска кроссовера Tenet T7 группа анонсировала в середине августа.

"Сегодня первая партия кроссоверов Tenet T7 с завода в Калуге отправилась в дилерские центры бренда по всей России. Это знаменует старт продаж модели", - говорится в пресс-релизе ООО "Тенет Рус".

Переднеприводный кроссовер Tenet T7 оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Габариты модели - 4553х1862х1696 мм, колесная база - 2670 мм.

Автомобиль доступен для приобретения в комплектациях Active и Prime. Уже в начальной версии (Active) машина имеет 18-дюймовые алюминиевые литые диски, ассистенты парковки, четыре подушки безопасности, системы ABS, ESC, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный "зимний" пакет и ряд других опций.

Гарантийный период для автомобиля составляет 5 лет (3 года гарантии + 2 года дополнительной технической поддержки) или до 150 тыс. км пробега (100 тыс. км по гарантии + 50 тыс. км в рамках поддержки).

Как сообщали профильные СМИ, кроссовер Tenet T7 является лицензионной копией китайского Chery Tiggo 7L, имея идентичные с ним характеристики.

