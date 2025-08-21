Поиск

Четыре человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя ранены в результате атак беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Новый Оскол атакован вражеским беспилотником. Ранены трое. У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин - минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в Чернянскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также посечён легковой автомобиль, отметил он.

Еще одна женщина ранена в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне. В больнице ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона.

По уточненной информации, в пяти многоквартирных домах выбиты окна в 21 квартире, также повреждены кровли и фасады.

Ранее Гладков сообщил, что при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне пострадал один мужчина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворон Новый Оскол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 августа

Конфликт в Керченском проливе

РФ вышла из арбитражного процесса о задержании украинских кораблей в 2018 году

Штормовая Балтика за 15 лет уменьшила ширину пляжей в Зеленоградске на 19 метров

Путин принял в Кремле главу МИД Индии

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7010 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2355 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });