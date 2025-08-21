Четыре человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя ранены в результате атак беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Новый Оскол атакован вражеским беспилотником. Ранены трое. У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин - минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в Чернянскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также посечён легковой автомобиль, отметил он.

Еще одна женщина ранена в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне. В больнице ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона.

По уточненной информации, в пяти многоквартирных домах выбиты окна в 21 квартире, также повреждены кровли и фасады.

Ранее Гладков сообщил, что при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне пострадал один мужчина.