Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Северных Курил

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу утром в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 96 км юго-восточнее города Северо-Курильск (о. Парамушир), очаг залегал на глубине 22 км под морским дном

По данным геофизиков, в Северо-Курильске это землетрясение могло ощущаться силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.