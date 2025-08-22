Поиск

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в проливе Дрейка

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в акватории пролива Дрейка к югу от Чили и Аргентины, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 05:16 по Москве в пятницу землетрясения находился в 961 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас (Чили) и в 264 км от антарктического острова Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Геологическая служба США в свою очередь оценила магнитуду в 7,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10,8 км. Таже зафиксирован афтершок магнитудой 5,1.

