Температура выше нормы установилась в России от Урала до реки Лены

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Температура выше нормы прогнозируется в ближайшие дни во всем Сибирском федеральном округе и на Урале, ниже нормы - в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном и Центральном федеральных округах погода холодная, на 3-4 градуса ниже нормы. А вот очень теплая погода - от Урала до реки Лена, то есть -весь Сибирский федеральный округ, там везде тепло. И особенно я бы отметил северные районы Урала - в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах до плюс 25 - плюс 26 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура до плюс 25 установилась на Таймыре.

"В самых густонаселенных районах, это Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, там температура плюс 25 - плюс 26, в Алтайском крае аналогичная погода. Хорошая температура, на 3-4 градуса выше нормы", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, высокие температуры отмечаются в Красноярском крае.

"Нельзя судить о том, что пришла осень, находясь в Москве. Всё-таки страна у нас большая. Это огромная территория (где теплая погода), она занимает почти половину территории страны", - отметил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, теплая погода будет сохраняться в регионах до конца этой и в начале следующей недели.